L'orario di uscita sulla piattaforma di streaming della nuova serie italiana creata da Cattleya in collaborazione con i The Jackal

Un'isola, un gruppo di ragazzini, meglioni colorati, canzoni degli 883, cassette, walkman, le lire, i primi baci, i primi amori, le amicizie lunghe una vita, gli anni '90. Tutto questo è Generazione 56K, la nuova serie italiana Netflix creata da Francesco Ebbasta e prodotta da Cattleya in collaborazione con i The Jackal. A metà tra un passato d'altri tempi e una contemporaneità innovativa, questa serie contrappone gli elementi della classica commedia all'italiana con personaggi della modernità dove mondo tecnolgico e analogico imparano a dialogare tra loro e a imparare cose nuove l'uno dall'altro. A tratti seria, a tratti comica, Generazione 56K che prende il nome dall'inconfondibile suono del primo modem 56K racconta una generazione di ragazzi, i Millennials, cresciuti a ridosso della diffusione di internet e della tecnologia e che ora non sono più in grado di scegliere e capire cosa vogliono davvero nella vita, abiturati ad avere davanti a sé infinite possibilità. Ed è proprio da questa crisi interiore che accomuna tanti trent'enni di oggi che nasce l'idea di Generazione 56K, una sere che racconta una storia d'amore ma che sotto sotto è un omaggio a Troisi e ai suoi film cult come il Postino e Ricomincio da Tre ma anche un modo per far ritrovare ai giovani d'oggi la genuinità ormai persa a causa della velocità di un mondo fondato sull'uso quotidiano della tecnologia.

Generazione 56K il trailer

A che ora esce Generazione 56K su Netflix

Sarà possibile trovare gli 8 episodi della durata di 30 minuti l'uno che compongono la serie in collaborazione con i The Jackal sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dalle 9.00 di mattina del 1 luglio 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.