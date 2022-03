Manca pochissimo all'uscita della nuova stagione di Guida astrologica per cuori infranti, la serie italiana Netflix tratta dal romanzo omonimo di Silvia Zucca che torna con sei nuovi episodi ognuno dedicato a un segno zodiacale dalla bilancia ai pesci. Netflix continua a puntare su una comedy debuttata lo scorso ottobre che ha convinto a metà il pubblico e la critica ma staremo a vedere come saranno i nuovi episodi di questa romanticissima serie ambientata a Torino. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci dalla trama della nuova stagione e a che ora usciranno i nuovi episodi sul catalogo di Netflix.

Qui il trailer di Guida astrologica per cuori infranti 2

Di cosa parlerà Guida astrologica per cuori infranti 2

La nuova stagione di Guida astrologica per cuori infranti 2 riprenderà il racconto della storia di Alice Bassi, la produttrice televisiva di trent'anni alle prese con una carriera in ascesa e nuovi amori all'orizzonte, proprio da dove era stato lasciato con un bacio appassionato con il suo capo Davide Sarpi e la scoperta che lui, in realtà, sta con un'altra. Novità di questa nuova stagione è un piccolo cambio di location da Torino a Parigi, almeno per un episodio, dove Alice e Davide andranno per intervistare un astrologo di fama mondiale. Tra new entry nel cast e vecchi volti, il tutto sempre sullo sfondo di segni zodicali e astri, la seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti sembra promettere davvero bene. E come andrà a finire con questo nuovo affascinante dj che potrebbe diventare il nuovo amore di Alice? Non ci resta che aspettare l'uscita della serie per scoprirlo.

A che ora esce Guida astrologica per cuori infranti 2

I sei nuovi episodi di Guida astrologica per cuori infranti 2 usciranno sul catalogo Netflix, martedì 8 marzo, alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.