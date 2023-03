Sta per debuttare su Netflix con un nuovo capitolo dopo il grande successo della prima stagione. Stiamo parlando di Incastrati, il dramedy creato e interpretato da Ficarra e Picone che ha conquistato miliardi di telespettatori con una storia originalissima che ironizza sul genere del thriller con grande intelligenza. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo di serie e, soprattutto, a che ora troveremo i nuovi episodi su Netflix? Scopriamolo insieme.

La recensione di Incastrati

La trama di Incastrati 2

La seconda stagione di Incastrati riprenderà il racconto da dove è stato lasciato con la prima stagione. Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne. Questo nuovo capitolo di serie sarà, proprio come il primo, in bilico tra a comicità tipica di Ficarra e Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

A che ora esce Incastrati 2 su Netflix

La seconda stagione di Incastrati debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 2 marzo alle 9 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.