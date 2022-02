A che ora esce Inventing Anna su Netflix

Inventing Anna sta per fare il suo debutto su Netflix ed è già chiacchieratissima perché dietro questo titolo c'è uno dei nomi più importanti del mondo delle serie TV: Shonda Rhimes. Dopo Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away With Murder e Brisgerton, la regina del piccolo schermo torna a raccontare una nuova storia, quella di Anna Delvey, la leggendaria truffatrice di New York con una serie pronta a emozionare e coinvolgere il pubblico come solo lei sa fare.

Ma entiramo più nel dettaglio per scoprire di cosa parla questa serie e, soprattutto, quando a che ora potremo trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo Netflix.

Qual è la storia di Inventing Anna

La storia è quella di una giornalista che deve dimostrare quanto vale indaga sul caso di Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca, famosa su Instagram, che ha conquistato il cuore degli esponenti della società di New York mentre rubava il loro denaro. Ci troviamo davanti alla più grande truffatrice di New York o semplicemente si tratta di una nuova personificazione del sogno americano? Tra Anna e la reporter si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio, mentre la prima aspetta il processo e la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti in città si fanno: chi è Anna Delvey? La serie s'ispira all'articolo del New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" ("Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York") scritto da Jessica Pressler.

Qui il trailer di Inventing Anna

Chi c'è nel cast di Inventing Anna

Il cast principale è formato da Anna Chlumsky (Veep - Vicepresidente incompetente) nel ruolo della giornalista Vivian, Julia Garner (Ozark, Dirty John) in quello di Anna Delvey, che dà il nome alla serie, mentre Katie Lowes (Scandal) è Rachel, una follower di Anna disposta a tutto; Laverne Cox (Orange Is the New Black) interpreta Kacy Duke, manager di celebrities e life coach risucchiata dal vortice di Anna, e Alexis Floyd (The Bold Type) è Neff, un’aspirante regista.

A che ora esce Inventing Anna su Netflix

Sarà possibile trovare i nuovi episodi di Inventing Anna sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dalle 9.00 del mattino dell'11 febbraio 2022.