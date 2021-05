Jupiter's Legacy: a che ora esce la nuova serie di punta di Netflix?

Jupiter's Legacy farà il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming domani 7 maggio e gli amanti del genere soprannaturale non sono più nella pelle. Perché? Perchè questo superhero drama, tratto dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely è tra le serie tv più attese di Netflix di questo mese e si prospetta un'alternativa valida all'universo Marvel e DC. Jupiter's Legacy è un racconto di famiglia, potere e lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l'eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all'altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti. La serie è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan. I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.

A che ora esce Jupiter's Legacy su Netflix?

Gli 8 episodi inediti della prima stagione di Jupiter's Legacy saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dalle ore 09.00 del 7 maggo 2021.

Il trailer di Jupiter's Legacy