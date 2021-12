A che ora esce La casa di carta 5, volume 2

Mancano due giorni all'uscita del gran finale de La casa di carta, la serie ideata da Alex Pina che dalla Spagna ha fatto il giro del mondo facendo entrare, i volti e le personalità dei ladri con le maschere di Salvador Dalì, nel cuore di milioni di telespettatori. Dopo cinque stagioni la serie spagnola chiude il sipario con cinque ultimi episodi che metteranno un punto a una storia che è entrata a pieno titolo nei grandi classici della piattaforma di streaming. Cosa accadrà nel finale de La casa di carta 5? Riuscirà il Professore a liberarsi e il gruppo di banditi a scappare dall'esercito? Non ci resta che aspettare l'uscita degli episodi su Netflix ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta dalla trama di questo series finale e, soprattutto, a che ora potremo trovare gli episodi conclusivi de La casa di carta 5 su Netflix.

La trama de La Casa di Carta 5, volume 2

Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l'ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l'oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l'errore più grande della sua vita.

Qui il nuovo trailer del capitolo finale de La casa di carta

A che ora escono gli episodi finali de La casa di carta 5

Sarà possibile trovare gli ultimi cinque episodi de La casa di carta 5, volume 2 sul catalogo Netflix a partire dal 3 dicembre 2021 alle ore 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.