A che ora esce La Casa di Carta 5

Sta per chiudersi il sipario sull'atto finale del piano del Professore. Un ultimo ma importantissimo gesto da mettere in pratica insieme ai suoi fedeli compagni di avventura che da 5 anni ci hanno fatto stare con il fiato sospeso, appassionare, emozionare e anche "soffrire" il pubblico di questa serie insieme a loro. Ogni grande serie, però, ha anche una grande fine e quella de La casa di carta è arrivata. Manca davvero poco all'uscita degli ultimi episodi di serie che saranno divisi in due parti, una distribuita su Netflix a settembre e, un'altra, a dicembre. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire non solo cosa aspettarci da quest'ultima stagione de La casa di carta ma anche a che ora potremo iniziare il nostro attesissimo binge-watching per una delle serie spagnole più di successo negli ultimi anni.

Qui il trailer ufficiale de La casa di carta 5

Cosa dobbiamo aspettarci dal gran finale de La casa di carta

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

A che ora esce su Netflix La casa di carta 5

Sarà possibile trovare sul catalogo Netflix i primi 5 episodi della quinta stagione de La casa di carta il 3 settembre a partire dalle 9.00 del mattino.