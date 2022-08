A che ora esce Locke & Key 3 su Netflix (e cosa aspettarsi)

Manca pochissimo al grande ritorno di una delle serie fantasy di Netflix più amate dal pubblico: Locke and Key. Questo titolo a metà tra un racconto di formazione e un giallo, che affronta diversi temi dall'amore alla perdita delle persone care fin a passare ai rapporti familiari sta per debuttare su Netflix con il suo terzo capitolo. Locke and Key è un adattamento televisivio ideato da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House).che si ispira ai fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment e sta per tornare sul catalogo della piattaforma di streaing per regalare nuove emozioni a tutti i suoi affezionati fan con i suoi nuovi otto episodi della terza stagione. Ma entriamo più nel dettaglio per scroprire quando troveremo Locke and Key 3 su Netflix e cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo di serie.

Qui il trailer di Locke and Key 3

La trama di Locke and Key 3

La famiglia Locke svela altre magie a Key House, mentre più pericolosa che mai incombe su Matheson una nuova minaccia che ha preso di mira le chiavi.

A che ora esce Locke and Key 3

I nuovi episodi di Locke and Key 3 debutteranno su Netflix a partire dal 10 agosto alle 9.00 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.