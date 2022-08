Manca pochissimo all'uscita su Netflix di una delle serie più attese di agosto. Una via di mezzo tra serie animata e non animata, una storia struggente e toccante tratta da uno dei più bei libri per ragazzi mai scritti, Ollie e i giocattoli dimenticati del rinomato autore e illustratore William Joyce. Ma quando potremo trovare i quattro episodi di questa nuova serie Netflix che vede la presenza anche di Gina Rodriguez (Jane the Virgin) e Jake Johnson (New Girl)? Scopriamolo insieme.

Qui il trailer di Lost Ollie

Di cosa parla Lost Ollie

Lost Ollie narra l'epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell'infanzia, girando in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto e la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell'infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.

Chi c'è nel cast. di Lost Ollie

Nel cast di questa serie animata ci sono: Jonathan Groff, Mary J. Blige, Tim Blake Nelson, Gina Rodriguez, Jake Johnson e Kesler Talbot

A che ora esce Lost Ollie su Netflix

Lost Ollie debutterà sul catalogo Netflix il prossimo 24 agosto alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.