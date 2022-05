A che ora esce Love, Death & Robots 3 su Netflix (e cosa dobbiamo aspettarci)

Manca sempre meno all'attesissimo ritorno di Love, Death & Robots su Netflix che sta per debuttare con la sua terza stagione. La serie animata antologica della piattaforma di streaming torna a raccontare il mondo e immaginare il futuro dell'umanità e lo fa con qualche novità tra cui il debutto alla regia di un episodio del creatore della serie, David Fincher (Mindhunter, Mank) e la produzione di Tim Miller ((Deadpool, Terminator - Destino oscuro). Ma cosa dobbiamo aspettarci da questi nuovi episodi e quando potremo tornarli sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Quali argomenti tratterà Love, Death and Robots 3

Gli argomenti trattati da questo terzo capitolo di serie spazieranno dalla scoperta di un'antica entità maligna a un'apocalizze cosmica raccontando storie brevi che abbraciano diversi generi di racconto dal fantasy all'horror, fino a passare alla fantascienza, tutti con elementi di terrore, fantasia e bellezza.

Qui il trailer ufficiale di Love, Death & Robots 3

A che ora esce Love, Death and Robots 3 su Netflix

Sarà possibile trovare i nuovi episodi di Love, Death and Robots 3 sul catalogo Netflix a parte dalle 9.00 di mattina del 20 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.