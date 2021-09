Sono tantissimi i fan in attesa di scoprire come finirà Lucifer, la serie sul diavolo più famoso di tutti i tempi creata da Joe Henderson e Ildy Modrovich e sopravvissuta a una chiusura anticipata per volere dei suoi affezionatissimi fan. Dopo dei anni dal suo debutto, questa dramedy che racconta le vicende di Lucifero sulla Terra, di suo padre Dio e di suo fratello Michael sta per debuttare con gli episodi conclusivi che daranno a questo personaggio interpretato da Tom Ellis, un degno addio. Ma prima di iniziare a goderci questo emozionante binge-watching che segnerà la fine dell'era di Lucifer, scopriamo cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione finale e, soprattutto, a che ora potremo trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo della piattaforma di streaming.

Cosa aspettarsi da Lucifer 6

È stata salvata dai fan dopo la cancellazione, perché non potevano fare a meno del loro "diavolo" preferito ed è così che Lucifer si è guadagnata un ultimo capitolo per raccontare ancora una volta le avventure del diavolo diventato ora Dio. Passata da FOX a Netflix la serie ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni senza mai perdere l'approvazione del pubblico che non vede lora di scoprire cosa si inventeranno gli showrunner della serie per il gran finale. Tra ritorni di vecchi volti nel cast e nuovi personaggi, Joe Henderson e Ildy Modrovich assicurano che questa ultima serie di Lucifer sarà una vera e propria "lettera d'amore ai fan".

E come dichiara la sinossi di Lucifer 6: "Unitevi a noi per salutare in modo dolceamaro Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E preparate i fazzoletti".

Qui il trailer ufficiale di Lucifer 6

A che ora esce Lucifer 6 su Netflix

I nuovi dell'ultima stagione di Lucifer debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il 10 settembre a partire dalle 9 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.