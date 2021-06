Sta per approdare su Netflix con 5 nuovi episodi inediti il prossimo 11 giugno 2021. L'attesissima seconda parte della prima stagione della serie sul ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc sta per tornare sul piccolo schermo per regalare farci vivere nuove avventure al fianco di Assane Diop e della sua smodata passione per il personaggio di Lupin. Dopo il grandissimo successo dei primi episodi della serie, Netflix ha annunciato il debutto delle nuove puntate nascondendo nella locandina di Lupin 2 la data di pubblicazione sul catalogo ma è bastato pochissimo ai fan della serie per capire si trattasse dell'11 giugno. Ma a che ora potremo trovare i nuovi episodi di Lupin 2 su Netflix? Scopriamolo insieme.

A che ora esce Lupin 2 su Netflix

Sarà possibile trovare i 5 nuovi episodi di Lupin 2 sulla piattaforma di streaming a partire dalle 9.00 di mattina dell'11 giugno in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.