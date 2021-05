A che ora esce Master of None 3 su Netflix e cosa aspettarsi da questa nuova stagione

Una delle grandi novità Netflix del mese di maggio è senza dubbio il ritorno dopo quasi 4 anni di Master oif None. Per chi non dovesse ricordarselo, questa è una serie originale Netflix creata da Aziz Ansari che racconta la storia di Dev (interpretato dallo stesso Ansasi) e della sua vita alle prese con la ricerca dell'amore, la discriminazione nei confronti delle sue origini indiane, la ricerca del suo posto nel mondo. Dopo due stagioni di grande successo sia di pubblico che di critica, questa serie, girata in parte anche in Italia, per la precisione a Modena con la comparsa dell'attrice Alessandra Mastronardi, torna con nuovi episodi inediti sulla piattaforma di streaming debuttando proprio questo weekend. La terza stagione di Master of None, infanni, uscità su Netflix il 23 maggio 2021 e proporrà al pubblico un cambio di prospettiva tutto al femminile. La protagonista della storia, infatti, sarà Denise, la migliore amica di Dev prendendo il posto del personaggio interpretato da Aziz Ansari che, dopo le accuse di violenza, ha deciso di allontanarsi dai riflettori e dare spazio ad altri volti per la sua serie. Ma torniamo a Master of None e scopriamo di cosa parleranno questi nuovi episodi e cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione 3.

Master of none 3: la trama e il cast

I nuovi episodi episodi di Master of None 3 sono girati a Londra, e vedono l'ingresso di nuovi attori, come Naomi Ackie (l'attrice di The End of the F *** ing World). Inoltre, la serie, cambierà prospettiva e si incentrerà sul personaggio di Denise, la migliore amica del trentenne Dev che, finora, aveva "condotto" lo show. Molto probabilmente il fine degli autori è quello di distrogliere l'attenzione da Aziz e continuare allo stesso tempo il racconto di una delle serie più interessanti degli ultimi anni e forse, un po' sottovalutata. La trama di questa nuova stagione è basata su una storia d'amore moderna che getta uno sguardo intimo sugli alti e i bassi del matrimonio, sui problemi legati alla fertilità e sulla crescita personale individuale e di coppia. Brevi momenti di passione si intrecciano a terribili perdite personali nel quadro di questioni esistenziali come l'amore e la vita. La terza stagione, co-ideata da Ansari e dal premio Emmy Alan Yang, offre un'evoluzione della serie che la mantiene collegata a quelle precedenti, ma propone una linea narrativa del tutto innovativa.

Master of None 3: a che ora esce su Netflix?

La terza stagione di MAster of None sarà disponibile sul catalogo della piattaforma di streaming questa domenica 23 maggio 2021 alle ore 9.00 di mattina in tutti i Paesi dove è attivo il servizio.

Il trailer di Master of None 3