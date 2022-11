A che ora esce Mercoledì di Tim Burton su Netflix

Manca pochissimo all'uscita della nuova serie dark mistery di Tim Burton dedicata al personaggio di Mercoledì Addams. Si tratta di un nuovo teen drama rivestito da toni dark con una trama che spazia dal giallo al teen drama più assoluto che racconterà uno dei personaggi più controversi dell'iconica Famiglia Addams. Mercoledì, che sarà interpretata da Jenna Ortega, si presenta come una ragazzina cinica e attratta dalla morte e con un incredibile cinismo adolescenziale e sarà costretta a dover affrontare misteri e mostri sia interiori che veri e propri. Ma quando usciranno gli episodi di Mercoledì su Netflix? Scopriamolo insieme.

La trama di Mercoledì

Mercoledì nasce come un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, la scuola per outsider per eccellenza ma anche un liceo come tutti gli altri, tra uniformi e rivalità tra studenti, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni interpersonali

A che ora esce Mercoledì

Merocoledì debutterà su Netflix con 7 episodi il 23 novembre alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.