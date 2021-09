Quando escono (davvero) i nuovi episodi di Nine Perfect Strangers su Prime Video

Come avevamo ipotizzato dopo aver visto in anteprima i primi 6 episodi, Nine Perfect Strangers è diventata subito una delle serie tv più viste, apprezzate e commentate di quest'anno.

E come sempre accade in questi casi, il rischio di incappare in spoiler sui social o in giro per il web aumenta esponenzialmente in questi casi. Per evitare che qualcuno vi rovini la visione della serie tv, c'è un modo "semplice": vedere i nuovi episodi prima di tutti. E questo porta a una domanda: quando escono i nuovi episodi di Nine Perfect Strangers?

Ecco quello che abbiamo scoperto.

Nine Perfect Strangers, quante puntate ci sono?

La serie tv Hulu è composta da 8 episodi: i primi tre sono usciti il giorno venerdì 20 agosto, dopodiché ogni settimana ne esce uno nuovo, fino alla conclusione.

Quando escono i nuovi episodi di Nine Perfect Strangers su Prime?

Ufficialmente, Amazon ha comunicato che i nuovi episodi della serie escono, uno alla volta, ogni venerdì. Ma a che ora escono? Come vi avevamo detto in occasione del finale di LOL, Amazon non comunica ufficialmente un orario di uscita dei nuovi episodi (a differenza di Netflix, dove solitamente le serie tv e i film escono alle 9 di mattina).

Anche per Nine Perfect Strangers abbiamo chiesto informazioni ad Amazon, che ci ha risposto di non avere orari ufficiali da comunicare. Non resta quindi che andare per tentativi.

A che ora escono i nuovi episodi di Nine Perfect Strangers su Prime?

Abbiamo quindi notato una cosa: i nuovi episodi di Nine Perfect Strangers escono prima di quanto si pensi. Per la gioia dei nottambuli, cioè di chi aspetta la mezzanotte per controllare se le nuove uscite sono disponibili sulla piattaforma di streaming, ma non solo per loro.

Come si può facilmente verificare (link diretto a Prime), infatti, già da giovedì sera sono visibili i nuovi episodi: anzi, da un nostro controllo risulta che già delle ore 12 del giovedì è visibile in catalogo la nuova puntata.

Da cosa dipenda questo anticipo è difficile dirlo, ma secondo una nostra ipotesi può avere a che fare col fatto che, a parte che negli USA (dove è presente Hulu) e in Cina, Nine Perfect Strangers esce su Amazon Prime Video in tutto il mondo, e che quindi ogni nuovo episodio venga caricato contemporaneamente quando il venerdì è iniziato nell'estremo oriente, a 12 ore di fuso di distanza dall'Italia.

Che sia così o meno, quel che è sicuro è che gli episodi della serie tv con Nicole Kidman e Melissa McCarthy escono prima del previsto: chi teme gli spoiler è avvisato.