Dopo l'uscita della prima parte della quarta stagione, Ozark torna su Netflix con gli ultimi episodi del suo gran finale di serie. Il thriller della piattaforma di streaming, sulla storia della famiglia Byrde che passa dalla tranquilla vita nella periferia di Chicago alla pericolosa attività criminale nell'Ozark, in Missouri sta per concludersi una volta per tutte. Ma cosa sappiamo finora sulla trama finale della serie e, soprattutto, quando potremo trovare gli ultimi episodi di Ozark 4 su Netflix? Scopriamolo insieme.

Cosa dobbiamo aspettarci dal finale di Ozark

La prima parte della quarta stagione di Ozark aveva visto Ruth alla ricerca di una vendetta dopo la morte del cugino Wyatt. La ragazza, a inizio stagione, aveva abbandonato i Bryde per unirsi a Darlene mettendo le mani in un losco affare. ll personaggio interpretato da Julia Garner, in questi nuovi episodi compità azioni terribili rivolte al suo nemico, Javi e il finale di serie che tutti stiamo aspettando viene definito dagli stessi autori come "inimmaginabile".

Julia Garner e l'addio al personaggio di Ruth

Julia Garner dopo quattro stagioni ha detto addio al suo amatissimo personaggio di Ruth. L'attrice, in un'intervista con Entertainment Weekly, ha raccontato il trauma di lasciare questo personaggio che ha fatto parte della sua vita per ben quattro anni e le ha fatto vincere anche due Emmy. Un addio triste ma necessario per un finale di serie che dà al pubblico la giusta conclusione per una storia che ha appassionato tutti. La Garner si dichiara grata per aver potuto interpretare questo ruolo che le ha cambiato la vita e che, "egoisticamente parlando, non avrebbe

A che ora esce la seconda parte di Ozark 4 su Netflix

Sarà possibile trovare gli ultimi episodi di Ozark sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 29 aprile alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.