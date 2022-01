Manca pochissimo all'uscita su Netflix dei nuovi episodi di Ozark 4, la stagione conclusiva della serie drammatica che, da quattro anni, porta sul piccolo schermo i temi del capitalismo, della droga, delle dinamiche familiari, della malavita e della sopravvivenza. Non si tratta, però, dell'ultima volta che vedremo Ozark sul piccolo schermo, perché la serie Netflix dividerà il suo gran finale in due stagioni, composte ognuna da sette episodi e lanciate in due momenti dell'anno diversi. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questa nuova e ultima stagione di Ozark e a che ora potremo trovare la sua prima parte sul catalogo della piattaforma di streaming.

Cosa sappiamo sulla trama di Ozark 4

La storia di Ozark 4 riprenderà da dove era stata lasciata alla fine della stagione 3 con Wendy e Marty pieni di sangue. I due, infatti, si erano ritrovati a combattere contro in un finale che aveva lasciato i fan col fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Helen, infatti, era stata uccisa davanti agli occhi dei due, sempre più in mezzo alla malavita del cartello messicano. Proprio dopo questo finale brutale, lo showrunner della serie, Chris Mundy aveva anticipato che l'ultima stagione di Ozark avrebbe mostrato se i Byrde sarebbero riusciti o meno a trasformare il più grande errore della loro vita in un vantaggio.

Tutte le novità del cast di Ozark 4

Oltre ai personaggi principali sono diverse le new entry nel cast di Ozark 4 a partire da Alfonso Herrera che vestirà i panni del cattivo Javi Elizonndro, Bruno Bichir che interpreterà il prete dei Navarro e Veronica Falcòn che sarà, invece, Camila la sorella di Omar e madre di Javi. A questi si aggiungono anche Adam Rothenberg, CC Castillo, Eric Ladin e Ali Stroker.

Qui il nuovo trailer di Ozark 4

A che ora esce OZark 4 su Netflix

Sarà possibile trovare i primi sette episodi della prima parte della quarta stagione di Ozark a partire dalle ore 9.00 di domani, 21 gennaio sul catalogo di Netflix in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.