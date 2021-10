Manca pochissimo all'uscita di Rick e Morty 5 su Netflix. L'acclamatissima serie animata della piattaforma di streaming è, infatti, arrivata al suo capitolo cinque e sta per debuttare con i nuovi episodi che promettono di far divertire, emozionare, riflettere e viaggiare ancora una volta nei posti più segreti dell'universo. Ideato da Justin Roiland e Dan Harmon, questo cosmic horror sulle avventure cosmiche di uno scienziato sociopatico e di suo nipote è entrato nel cuore di molti telespettatori che non vedono l'ora di rituffarsi negli infiniti universi paralleli della serie. Ma prima di scoprire quando e, soprattutto, a che ora potremo trovare sul catalogo Netflix i nuovi episodi di Rick e Morty 5 scopriamo tutto quello che sappiamo finora sulla trama della nuova stagione.

Rick e Morty 5: di cosa parla

Quello che sappiamo su Rick e Morty 5 è che il network americano Adult Swim ha rinnovato la serie per altri 70 episodi prima del debutto della quarta stagione e questo preannuncerebbe il progetto di dieci stagioni da 10 episodi l'una. Per quanto riguarda la trama le anticipazioni non sono molte, dopotutto ogni episodio è un mondo a sé e contribuisce alla creazione di una serie antologica nata come una sorta di parodia di Ritorno al Futuro, anche se c'è un fil rouge di sottofondo. Quindi, per farsi un'idea di cosa ci aspetta si può solo aspettare l'uscita della quinta stagione e dare un'occhiata al trailer.

Qui il trailer di Rick e Morty 5

A che ora esce Rick e Morty 5 su Netflix

I nuovi episodi della quinta stagione di Rick e Morty usciranno sul catalogo Netflix a partire dal 22 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio alle 9.00 di mattina.