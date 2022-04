Sta per tornare su Netflix per portarci ancora a spasso tra presente e passato insieme a due compagni d'avventura d'eccezione; Nadia e Alan. Stiamo parlando di Russian doll che sta per debuttare con la sua seconda stagione dopo il successo della prima. Sette nuovi episodi e ancora una volta Natasha Lyonne in veste di showrunner, attrice e produttrice esecutiva. Cosa ci aspetterà con questa nuova stagione e quando potremo trovarla sul catalogo di Netflix? Scopriamolo insieme.

La trama di Russian doll 2

Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono scampati insieme al loop temporale della mortalità, la seconda stagione di Russian Doll continua a esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente fantascientifica e spesso umoristica. Rivelando un destino ancora peggiore della morte infinita, in questa stagione Nadia e Alan si addentrano ancora più a fondo nei loro passati attraverso un insolito portale temporale collocato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. In un primo momento vivono questa esperienza come un'avventura intergenerazionale in continua espansione che attraversa vari periodi, ma presto scoprono che lo straordinario evento ha in serbo più di quanto si aspettassero e insieme dovranno cercare una via d'uscita.

A che ora esce Russian doll 2 su Netflix

I nuovi sette episodi di Russian doll 2 usciranno su Netflix il prossimo 20 aprile alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.