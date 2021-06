Il nuovo film di Sailor Moon arriverà su Netflix giovedì 3 giugno e sta già facendo parlare di sé. La protagonista del manga giapponese tra i più amati degli anni '90, sbarcherà sulla piattaforma di streaming in un nuovo progetto, diviso in due parti, dal titolo Sailor Moon Eternal. Si tratta, per il colosso dello streaming, dell'acquisizione di uno degli anime più importanti basato sulla storia dell'eroina giapponese creata da Naoko Takeuchi. Il film è già uscito in Giappone nei cinema quest'anno diventando il secondo film su Sailor Moon mai proiettato nei cinema. Il primo, intitolato Sailor Moon Super S: The Movie, risale al 1995.

A che ora esce il film di Sailor Moon su Netflix?

Tutti gli appassionati di questo cartone animato potranno trovare sul catalogo di Netflix il film Sailor Moon Eternal a partire dalle ore 9.00 del 3 giugno 2021. Il film sarà composto da una parte 1 e una parte 2, ognuna della durata di 80 minuti, che debutteranno nello specifico il 3 giugno 2021.

Sailor Moon, il film: la trama

Quando una forza oscura arriva sulla Terra dopo un'eclissi totale di sole, le guerriere Sailor devono tornare a combattere insieme per riportare la luce nel mondo. Aprile e la fioritura dei ciliegi fanno da sfondo a queste nuove avventure ambientate in una Tokyo in festa per l'eclissi totale di sole più spettacolare del secolo. Mentre la luna nuova oscura lentamente la luce del sole, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus, in cerca della fanciulla prescelta che può sciogliere il sigillo del Cristallo d'Oro. Nel frattempo il misterioso Dead Moon Circus arriva in città per attuare un piano malvagio: liberare i Lemures (la materializzazione degli incubi), rubare il Cristallo d'Argento Leggendario, soggiogare la Luna e la Terra, e infine dominare l'intero universo...

