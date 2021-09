Manca poco al debutto della terza stagione di Sex Education su Netflix che si prospetta più avvincente che mai. La serie, scritta da Laurie Nunn e prodotta da Eleven, infatti, ha in serbo per i fan nuovi episodi per una nuova stagione diretta da Ben Taylor e Runyararo Mapfumo che ci farà tornare nel vivo delle avventure dei protagonisti della serie, ancora una volta alle prese con l'esplorazione della loro sessualità, tra drammi, amori nascosti e sentimenti non rivelati. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci Sex Education 3 e a che ora potremo trovare i nuovi episodi della terza stagione su Netflix.

Sex Education 3: le anticipazioni sulla trama

Per quanto riguarda la trama di Sex Education 3, sappiamo che è un nuovo anno: Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Nel frattempo, la nuova preside Hope (interpretata da Jemima Kirke) cerca di ripristinare gli standard di eccellenza della Moordale, Aimee scopre il femminismo, Jackson si prende una cotta, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora. Il cast di Sex Education 3 si colora, inoltre, di nuovi volti tra cui Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam; l’artista Dua Saleh, al debutto attoriale nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale; e Indra Ové nel ruolo di Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve.

A che ora esce Sex Education 3 su Netflix

I nuovi episodi della serie britannica che esplora la sessualità in età adolescenziale usciranno sul catalogo della piattaforma di streaming il 17 settembre alle 09.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Qui il trailer di Sex Education 3