Ci è stata presentata come la sorella minore de La casa di carta, un nuovo prodotto seriale del creatore di una delle serie spagnole più amate di tutti i tempi e, anche se reggere il confronto con un titolo così grande non è di certo facile, Sky Rojo ci sta provando. La serie sulle tre ex prostitute alla ricerca di libertà sta per tornare con la sua seconda stagione a soli quattro mesi dal debutto della prima e noi non vediamo l'ora di scoprire se Coral, Wendy e Gina riusciranno a portare a termine il loro piano o se ne saranno esse stesse vittima. Dopotutto la prima stagione della serie si concludeva proprio con un twist nella trama che portava le tre donne a rischiare loro stesse la vita a causa di un atto di empatia nei confronti dei loro aguzzini e proprio da qui riprenderà il racconto del nuovo capitolo di Sky Rojo.

Ma, in attesa di poter scoprire i risvolti nella vita delle protagoniste di Sky Rojo, scopriamo a che ora potremo trovare i nuovi 8 episodi della seconda stagione sul catalogo della piattaforma di streaming.

A che ora esce Sky Rojo 2 su Netflix

Sarà possibile vedere la nuova stagione della serie spagnola su Netflix a partire dalle 9.00 di venerdì 23 luglio 2021.

Sky Rojo 2: il trailer ufficiale