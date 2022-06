Manca pochissimo al debutto del gran finale di Stranger Things 4. La serie sci-fi dei fratelli Duffer ha deciso di dividere in due l'uscita della sua quarta stagione (attesissima dopo tre anni dal debutto della terza) e di far uscire, sul catalogo della piattaforma di streaming, gli ultimi due episodi a più di un mese di distanza dal debutto della prima parte della stagione. Ma come andrà a finire Stranger Things 4? Se lo stanno chiedendo in tanti. Intanto non possiamo far altro che usare la nostra immaginazione e goderci qualche assaggio nel trailer ufficiale. Per il resto bisogna aspettare ancora qualche giorno. Ecco quindi quando e a che ora troveremo su Netflix gli episodi 8 e 9 di Stranger Things 4.

Qui il trailer degli ultimi due episodi di Stranger Things 4

Come ci eravamo lasciati alla fine della prima parte di Stranger Things 4

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

A che ora esce Stranger Things 4, parte 2 su Netflix

L'episodio 8 e 9 di Stranger Things 4 debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il 1 luglio alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.