A che ora esce Stranger Things 4, volume 1 su Netlfix

Manca davvero poco al debutto su Netflix di una delle stagioni più attese dell'anno. Si tratta del quarto capitolo di Stranger Things, o almeno, la sua prima parte composta da sette episodi che sarà pubblicata sulla piattaforma di streaming domani, 27 maggio 2022. Ma prima di scoprire l'orario esatto in verranno rilasciati gli episodi di Stranger Things 4, volume 1 su Netflix facciamo un riepilogo di cosa era successo nella stagione precedente e cosa ci aspetta in questa nuova parte di una delle serie più amate di sempre creata dal genio dei fratelli Duffer (che stanno già pensando a uno spin-off della serie).

Cosa era successo in Stranger Things 3

È il 1985 a Hawkins e l’estate si sta scaldando. La scuola è finita, c’è un centro commerciale nuovo di zecca in città e il romanticismo sta sbocciando. Ma nuovi pericoli incombono. Il male non finisce, si evolve e un’estate può cambiare tutto.

Cosa accadrà in Stranger Things 4

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

A che ora esce Stranger Things 4 su Netflix

La prima parte di Stranger Things 4 uscirà su Netflix a partire dalle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.