A che ora esce Strappare lungo i bordi su Netflix

Sta crescendo sempre di più l'hype intorno alla nuova serie animata di Zerocalcare Strappare lungo i bordi. Se ne parla, la si cerca di immaginare, ci si guarda e riguarda il trailer per cercare di catpare le vibes e i risvolti di trama di questo nuovo titolo del fumettista italiano Zerocalcare che fa il suo primo debutto su Netflix. Ma la cosa migliore da fare sarebbe quella di sedersi, al buio, da soli, con le cuffie nelle orecchie e lo schermo di Netflix davanti e godersi uno dopo l'altro i sei episodi di questa serie che in soli quindici minuti sono in grado di trasmettere emozioni come se durassero ore. Quando? A partire da domani, 17 dicembre ma entriamo più nel dettaglio per scoprire a che ora uscirà Strappare lungo i bordi sul catalogo Netflix e cosa aspettarci dalla nuova opera dell'autore de La Profezia dell'Armadillo.

Qui il trailer di Strappare lungo i bordi

Strappare lungo i bordi: di cosa parla e cosa aspettarsi

In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri, Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare. Tutto, dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea. È con questo stratagemma che ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico che avranno costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista.

A che ora esce Strappare lungo i bordi di Zerocalcare su Netflix

La nuova serie animata di Zerocalcare farà il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming domani 17 novembre alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.