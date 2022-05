A che ora esce Summertime 3 su Netflix

Manca pochissimo al gran finale di una delle serie italiane più amate degli ultimi anni. Summertime, infatti, sta per debuttare su Netflix con la sua terza e ultima stagione che continuerà il racconto della vita dei ragazzi della riviera romagnola tratto dall'iconico romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione finale e, soprattutto, quando potremo trovare i nuovi episodi sul catalogo Netflix? Scopriamolo insieme.

Qui il trailer di Summertime 3

Qual è la trama di Summertime 3

Sulla riviera romagnola è finalmente arrivata un'altra estate: Summer sembra pronta a vivere la nuova stagione con una spensieratezza che non ha mai conosciuto, Dario riceve un'offerta che non può rifiutare, Sofia torna con la paura di essere ormai un'estranea per i suoi amici e Ale è tormentato da profondi sensi di colpa. In questi nuovi episodi Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni. La loro amicizia e l'ingresso di nuove persone nel gruppo li porteranno a capire elementi importanti delle loro personalità e del loro futuro. Oltre ad ampliare il loro spettro emotivo, nel percorso di crescita impareranno che qualche volta amare davvero una persona può comportare la perdita di una parte di sé.

Chi c'è nel cast di Summertime 3

Il cast delle prime due stagioni, che include Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo), Alicia Ann Edogamhe (Blue), Andrea Butera (Alfredo), Lucrezia Guidone (Rita), Romina Colbasso(Giulia), Sara Mondello (Milena) e Amparo Piñero Guirao (Lola), sarà affiancato da Cristiano Caccamo, tra i protagonisti nel ruolo di Luca, da Stefano Rossi Giordani (Stefano), Emilia Scarpati Fanetti (Federica) e Ludovica Ciaschetti (Viviana).

Recitano anche Thony e Alberto Boubakar Malanchino, rispettivamente nel ruolo di mamma e papà di Summer e Blue (Isabella e Antony). Oltre a loro, Mario Sgueglia veste i panni del papà di Ale (Maurizio), mentre Giuseppe Giacobazzi e Marina Massironi sono il papà di Edo e la sua compagna (Loris e Wanda).

A che ora esce Summertime 3 su Netflix

Sarà possibile trovare i nuovi episodi di Summertime 3 sul catalogo Netflix a partire dalle 9 di mattina di mercoledì 4 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.