A che ora esce Tenebre e Ossa su Netflix e cosa aspettarsi da questa nuova serie fantasy

Amanti del fantasy sta per arrivare il vostro momento! Manca pochissimo all'uscita su Netflix di Tenebre e Ossa, una delle serie più attese di aprile 2021 che dà vita a un nuovo ciclo fantasy della piattaforma di streaming. Il debutto di questa serie, tratta dai romanzi di Leigh Bardugo e dal titolo originale Shadow and Bone ci sarà domani 23 aprile 2021. Ma a che ora potremo trovare gli otto episodi della prima stagione di Tenebre e Ossa su Netflix? Come accade per la maggior parte delle nuove uscite della piattaforma, gli episodi verranno caricati sul catalogo a partire dalle 9.00 di mattina. Ma, nell'attesa addentriamoci un po' di più nell'universo di Tenebre e Ossa per capire meglio cosa aspettarci da questa serie e perché varrebbe la pensa guardarla.

Tenebre e Ossa: cosa aspettarsi da questa serie e perché guardarla

Tenebre e Ossa prende ispirazione dalla prima trilogia Grisha di Leigh Bardugo edita in Italia da Mondadori, il cui corpus viene chiamato con il nome Grishaverse. Il ciclo dei primi tre libri inizia proprio con il romanzo omonimo Temebre e Ossa che racconta la storia di Alina (interpretata da Jessie Mei Li), una ragazza che scopre all'improvviso di essere diversa dagli altri esseri umani. Alina, infatti, è la prescelta per salvare il mondo dalla rovina grazie al suo potere di modificare alcuni elementi della materia. A rendere intrigante questo personaggio è la sua dualità tra l'essere una persona buona da un lato e essere attratta dall'oscurità dall'altro. Con una contrapposizone tra senso di giustizia e fascino per il potere oscuro, Alina dovrà trovare se stessa, il suo posto in un mondo diviso in due da una barriera di oscurità all'interno della quale dei mostri soprannaturali vivono di carne umana.

Perché guardare Tenebre e Ossa? Perché se siete amanti del genere fantasy resterete affascinati da quella che potrebbe sembrare la solita lotta tra bene e male ma, sotto sotto, è molto di più grazie anche a un'eroina imperfetta in cui ci si potrà ritrovare in molte delle sue caratteristiche e "debolezze" psicologiche. Tenebre e Ossa si prospetta un racconto profondo e accattivante.

Tenebre e Ossa: il trailer ufficiale