Netflix sta per lanciare una delle sue nuove serie di punta, un titolo a metà tra il fantasy e il racconto epico che è pronto a diventare la nuova serie preferita degli amanti del genere ma non solo. Stiamo parlando di The Sandman, il nuovo dark fantasy di Netflix che ci trasporta direttamente nel mondo dei sogni raccontando la storia di Morfeo e di come la sua vita si intreccia con altri iconici personaggi iconici come Lucifero, la Morte, il Desiderio, Caino e Abele e molti altri ancora. Tratta dal fumetto di Neil Gaiman, considerato uno dei migliori mai scritti, questa serie con Tom Sturridge come protagonista si pone come a nuova punta di diamante della piattaforma di streaming. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quando potremo trovare i suoi dieci episodi sul catalogo Netflix.

Qui il trailer di The Sandman

Di cosa parla The Sandman

C'è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un posto chiamato il Dreaming, dove The Sandman, il re dei sogni (Tom Sturridge), dà forma a tutto il nostro più profondo paure e fantasie. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua l'assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo del sogno e quello della veglia. Per ristabilire l'ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali diverse per riparare gli errori che ha commesso durante la sua lunga esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, entrambe cosmiche e umane, lungo la strada.

A che ora esce The Sandman su Netflix

The Sandman debutterà sul catalogo Netflix alle 9.00 di mattina di venerdì 5 agosto 2022.