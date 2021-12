Manca pochissimo all'uscita di The Witcher 2 e i numerosi fan della serie Netflix non sono più nella pelle per scoprire quale piega prenderà la storia di Geralt di Rivia nei nuovi episodi di questo colosso del mondo fantasy. La seconda stagione della serie, basata sull'omonima saga bestseller sta per tornare sul piccolo schermo con nuove avventure che ci trasporteranno ancora una volta nel mondo immaginario di The Witcher fatto di maghi, mostri, poteri magici e tante avventure. Tra il dark e il fantasy con un pizzico di action questa serie che, prima dell'arrivo di Bridgerton, è stata la più vista di sempre di Netflix promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo ancora una volta. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire la trama della seconda stagione di The Witcher ma, soprattutto, a che ora potremo trovare i nuovi episodi sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer ufficiale di The Witcher 2

La trama di The Witcher 2

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

A che ora esce The Witcher 2 su Netflix

I nuovi episodi di The Witcher 2 usciranno sul catalogo di Netflix il 17 dicembre 2021 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.