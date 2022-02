A che ora esce Vikings: Valhalla su Netflix

Manca pochissimo all'uscita di un nuovo titolo Netlfix che si prospetta un nuovo grande successo per la piattaforma di streaming. Stiamo parlando di Vikings: Valhalla, lo spin-off di Vikings ambientato oltre cent'anni dopo la fine della serie originale. Con Jeb Stuart come showrunner, che è anche produttore esecutivo insieme a Morgan O’Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh e Alan Gasmer, Paul Buccieri vedrà tra i suoi interpreti: Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin, e David Oakes. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire la trama e l'orario di uscita di Vikings: Valhalla.

Qui il trailer di Vikings: Valhalla

La trama di Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

A che ora esce Vikings: Valhalla

Sarà possibile trovare i nuovi episodi del prequel di Vikings su Netlfix a partire dalle 9.00 di mattina del 25 febbraio 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.