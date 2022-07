Manca pochissimo al debutto di Virgin River 4 su Netflix. La serie romantica ambientata nella cittadina di Virgin River e tratta dai romanzi di di Robyn Carr sta per tornare con dodici nuovi appassionanti episodi che riporteranno nel vivo della vita privata di Mel e Jack e del loro futuro bambino (anche se non si sa ancora se Jack sia il padre biologico o meno) tra ostacoli, nuovi personaggi e sfide quotidiane da affrontare in un luogo tranquillo ma solo apparentemente come Virgin River. Scopriamo allora cosa ci aspetta da questi nuovi episodi e a che ora potremo trovarli sul catalogo Netflix

Qui il trailer di Virgin River 4

La trama di Virgin River 4

Nonostante non sappia se il padre del suo bambino è Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno si sta per realizzare. Mentre Jack la incoraggia con entusiasmo, il dubbio della paternità continua a tormentarlo. Le cose sono rese più complicate dall'arrivo di un nuovo affascinante medico che vuole mettere su famiglia. Hope è ancora in via di guarigione dopo l'incidente d'auto e i persistenti effetti psicologici del trauma cerebrale avranno profonde conseguenze per lei e Doc. Brie è determinata a provare l'innocenza dell'uomo che ama e si trova coinvolta suo malgrado in una relazione più stretta con Mike e pericolosamente vicina alla violenta rete criminale di Calvin. Anche quando stringe un nuovo legame romantico, Preacher non può fare a meno di mantenere viva la speranza di riunirsi con Christopher e Paige.

A che ora esce Virgin River 4 su Netflix

I nuovi episodi di Virgin River 4 debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il 20 luglio alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.