Manca pochissimo al suo debutto su Netflix con la terza e attesissima stagione. Stiamo parlando di You 3, il thriller psicologico della piattaforma di streaming con Penn Badgley che dal 2018 ci tiene con il fiato sospeso. La controversa serie tratta dal romanzo omonimo (e dal suo sequel Hidden Bodies) di Caroline Kepnes racconta la storia di un libraio di New York, Joe Goldberg, che si innamora perdutamente si una cliente, Guinevere Beck, al punto da diventarne ossessionato. Da timido e introverso, Golberg si trasformerà in un maniaco violento in un intreccio dai toni del thriller ai confini con il crime drama. Dopo la prima e la seconda stagione, il terzo capitolo di serie sembra promettere nuovi colpi di scena e misteri da svelare. Quali anticipazioni abbiamo sulla trama di You 3? Scopriamolo insieme.

You 3: di cosa parla

La terza stagione di You sarà basata su un libro inedito della scrittrice Caroline Kepnes che verrà pubblicato il prossima 6 aprile dal titolo You Love Me. La scenggiatrice della serie, Sara Gamble, aveva annunciato ai fan che l'idea narrativa della terza stagione che arriverà con 10 nuovi episodi originali, sarebbe stata davvero esaltante e non poteva che essere altrimenti. Per quanto riguarda la trama, quindi, non resta che aspettare l'uscita del libro e leggerlo per avere delle anticipazioni oppure restare in attesa dell'uscita su Netflix di You 3 per gustarsi la serie con l'effetto sorpresa.

Il cast, invece, avrà delle aggiunte rispetto ai personaggi che conosciamo già e tra i nuovi nomi di You 3 troviamo quelli di Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold, e Tati Gabrielle.

Qui il TRAILER di You 3

A che ora esce You 3 su Netflix

I nuovi episodi di You 3 usciranno sul catalogo della piattaforma di streaming venerdì 15 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.