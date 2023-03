A che ora esce You 4, parte 2 su Netflix

Dopo il debutto dei primi cinque episodi della quarta stagione, You sta per tornare su Netlfix con nuove puntate pronte a regalare al pubblico un finale di stagione davvero entusiasmante e pieno di colpi di scena. La serie ideata da Sera Gamble e ispirata al romanzo bestseller di Caroline Kepnes "Tu". "Cosa faresti per amore?" continua a essere uno dei titoli di punta di Netflix conquistando sempre più consensi grazie anche al suo protagonista Joe, magistralmente interpretato da Penn Badgley. Ma quando usciranno gli episodi conclusivi di You 4 su Netflix e, nello specifico, a che ora potremo trovarli sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

La recensione di You 4, parte 1

You 4, cosa aspettarsi dai nuovi episodi

(Spoiler)

I nuovi episodi di You 4 riprenderanno il racconto esattamente da dove era stato interrotto e cioè dalla rivelazione dell'identità del ricattatore misterioso di Joe che, adesso, nella sua nuova vita londinese si fa chiamare Jonathan. L'uomo dietro l'assassinio nei nuovi membri dell'élite londinese, entrati nella cerchia di amici Joe, è Rhys, lo scrittore e futuro candidato sindaco di Londra. Ma cosa accadrà adesso che Joe conosce l'identità dell'assassino? Dai nuovi episodi di You 4 aspettatevi di tutto perché la trama sarà rivoluzionata da colpi di scena inaspettati e prenderà una piega piuttosto dark portando Joe a dovere fare i conti con il suo passato. Intanto, una cosa è certa, non mancherà il ritorno di volti noti nel cast. Ma per scoprire il resto, aspettiamo l'uscita della serie.

A che ora esce You 4, parte 2 su Netlfix

Gli ultimi cinque episodi di You 4 debutteranno su Netflix il 9 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.