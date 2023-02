Manca pochissimo all'uscita dei nuovi episodi di You, la serie con Penn Penn Badgley che da quattro stagioni tiene milioni di spettatori incollati allo schermo. Tratta dal romanzo omonimo di Caroline Kepnes "Tu". "Cosa faresti per amore?", questa storia di stalking, ossessioni, omicidi e amore malato sta per debuttare su Netflix con la prima parte di un nuovo capitolo e portare avanti il racconto della vita di Joe. Ma a che ora usciranno i nuovi epirosi di You 4 su Netflix? A che ora potremo trovarli sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme. Intanto, ecco cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione.

Cosa dobbiamo aspettarci da You 4

La quarta stagione di You vede Joe fuggire in Europa dopo che la sua vecchia vita è andata letteralmente in fiamme. Per allontanarsi da un passato difficile, Joe cambia identità e si ritrova, inaspettatamente, a giocare il ruolo di detective quando scoprirà che a Londra potrebbe essere l'unico assassino.

A che ora esce You 4 su Netflix

I primi cinque episodi della quarta stagione di You debutteranno su Netflix alle 9.00 di mattina del 9 febbraio 2023.