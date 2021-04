A che ora esce Zero su Netflix e cosa aspettarsi da questa serie sui ragazzi "invisibili"

Zero sta per fare il suo debutto sul catalogo di Netflix il prossimo 21 aprile 2021 e già sta facendo parlare di sé. La nuova serie italiana della piattaforma di streaming che prende ispirazione dal romanzo "Non ho mai avuto la mia età" di Antonio Dikiele Distefano, infatti, sta creando un hype sempre più forte man mano che ci si avvicina alla data di uscita su Netflix. Composta da 8 episodi questa serie è prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film che hanno lavorato sulla storia di un supereroe moderno e lontano dai canoni standard. Lo sceneggiatore della serie è Antonio Dikele Distefano, il creatore Menotti, insieme a Stefano Voltaggio Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco. Con Zero, Netflix dà vita a una rappresentazione originale della vita nella periferia di Milano inrisa di sottoculture, povertà e coraggio di continuare a vivere. La serie è diretta, invece, da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin.

Zero: cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie Netflix?

Nata con l'intento di raccontare una generazione e un'etnia considerata di "invisibili" questa serie, ibrido tra racconto di strada e storia sopranncalerà l'attenzione sulla Milano di periferia, la vita di strada e quei ragazzini cresciuti troppo presto che, contro ogni volontà, sono stati costretti a far finta di essere sempre più grandi di quanto fossero in realtà. A puntare i riflettori su questo nuovo prodotto originale Netflix è, senza dubbio, il coinvolgimento di molti nomi noti del panorama musicale italiano, tra cui Mahmood e Marracash, che hanno contribuito a creare la colonna sonora della serie con brani inediti. Così, il rap si miaschia al trap per raccontare una periferia spesso considerata non meritevole di particolare attenzione e un ragazzino, di colore, che non riesce a integrarsi con i coetanei perché troppo diverso esteticamente e internamente da loro e dal loro mondo, diventa un eroe moderno con il superpotere dell'invisibilità, in una storia che ha tanto da raccontare e tanto su cui far riflettere adolescenti, giovani adulti e grandi.

Zero: il trailer ufficiale della serie

A che ora esce Zero su Netflix?

I nuovi otto episodi di Zero, della durata di circa venti minuti ciascuno, usciranno su Netflix lunedì 21 aprile a partire dalle 9.00 di mattina, così come avviene solitamente per tutte le new entry del catalogo della piattaforma.