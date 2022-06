"Ragazze vincenti", il film cult degli anni '90 è ora una serie Prime Video

Era l'inizio del 2021, quando riportammo per la prima volta che Amazon Prime Video avrebbe fatto una serie tv remake di Ragazze Vincenti, il mitico film del 1992 con un cast pazzesco che includeva tra gli altri nomi quelli di Geena Davis, Madonna, Tom Hanks e Rosie O'Donnell.

A un anno e mezzo di distanza da quell'annuncio, quando iniziavamo a perdere le speranze, è finalmente uscito il primo teaser trailer di A League of Their Own (che era anche il titolo originale del film), la serie tv di Prime Video che ci racconterà nuovamente la storia della lega femminile di baseball nata ai tempi della guerra. Prima di guarda il trailer, però, passiamo in rassegna tutte le informazioni disponibili.

Quando esce A League of Their Own

La nuova serie tv sarà disponibile in tutto il mondo con tutti gli 8 episodi dal giorno venerdì 12 agosto.

Di cosa parla la serie tv remake di Ragazze Vincenti

A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell'amato classico di Penny Marshall puntando lo sguardo sulla storia di un'intera generazione di donne che sognano di giocare a baseball a livello professionistico. Lo show tratterà anche tematiche legate alla questione razziale e alla sessualità seguendo le storie di un nuovo gruppo di ragazze nel loro percorso sul campo, durante il campionato, e nelle loro vite private.

Il cast e i nuovi personaggi della serie

Con Abbi Jacobson nei panni di Carson, Chanté Adams nel ruolo di Max, D'Arcy Carden nei panni di Greta, Gbemisola Ikumelo nel ruolo di Clance, Roberta Colindrez nei panni di Lupe, Nick Offerman nel ruolo di Dove, Saidah Arrika Ekulona nei panni di Toni, Kate Berlant nel ruolo di Shirley, Kendall Johnson nei panni di Gary, Kelly McCormack nel ruolo di Jess, Alex Désert nei panni di Edgar, Priscilla Delgado nel ruolo di Esti, Aaron Jennings nei panni di Guy, Molly Ephraim nel ruolo di Maybelle, Melanie Field nei panni di Jo e Dale Dickey nel ruolo di Beverly.

A League of Their Own è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television in collaborazione con Field Trip Productions. La serie è creata da Will Graham e Abbi Jacobson che rivestono anche il ruolo di executive producer. Anche Hailey Wierengo e Desta Tedros Reff di Field Trip ne sono executive producer. Jamie Babbit ha diretto l'episodio pilota ed è executive producer. La serie è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e sulla storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.

Il trailer di A League of Their Own

Ed ecco le immagini del primo teaser trailer della serie