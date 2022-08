Su Netflix arriva una nuova miniserie con Lucy Liu

Su Netflix sta per arrivare una nuova miniserie che vedrà come prtagonista una delle attrici più amate del grande schermo, Lucy Liu. L'ex volto di Kill Bill e Charlie's Angels tornerà sul piccolo schermo, dopo il ruolo in Elementarye Ally McBeal, con A Man in Full, un titolo basato sull'omonimo romanzo di Tom Wolfe (in italiano tradotto con il titolo L'uomo vero) che vedrà come sceneggiatore David E.kelley e come regista e produttrice esecutiva Regina King. Oltre a Lucy Liu il cast di questa nuova miniserie Netflix coinvolgerà anche Jeff Daniels, Diane Lane, William Jacson Harper, Aml Ameen, Tom Pelphrey, Sarah Jones, Jon Michael Hill e Chanté Adams. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di cosa parla questa serie e quando potremo trovarla sul catalogo Netflix.

Di cosa parla A Man in Full

La storia di questa serie che avrà in totale 6 episodi di cui 3 diretti proprio da Regina King racconta la vita di Charlie Crocker, un magnate immobiliare di Atlanta che si ritroverà a dover gestire un inaspettato fallimento. Charlie, di carattere duro e sfuggente cercherà di fare di tutto per difendere il suo impero e impedire agli altri di approfittare di questa sua disgrazia.

Tutto sul personaggio di Lucy Liu

Lucy Liu, in questa serie, interpreterà Joyce Newman, una business woman fondatrice di un'azienda di beauty di successo. Il suo personaggio, così come viene descritto, lotterà con una crisi di coscienza che rischierà di farle perdere amicizie e mettere a rischio la sua impresa.

Quando esce A Man in Full su Netflix

Non è acora stata annunciata la data di uscita di questa nuova serie Netflix ma possiamo immaginare di poterla trovare sul catalogo della piattaforma di streaming nel 2023.