"A Private Affair", il trailer e la trama della nuova serie tv spagnola di Prime Video

Per gli amanti delle serie tv spagnole è in arrivo un'interessante novità su Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon, infatti, ha pubblicato oggi il primo teaser trailer di A Private Affair (titolo originale Un asunto privado), serie investigativa con Aura Garrido (Malnazidos, El ministerio del tiempo) e con il grande Jean Reno (Leon, Le Grand Bleu, La Pantera Rosa...). Scorriamo insieme tutte le informazioni sulla serie, dalla trama al cast.

Quando esce A Private Affair su Prime Video

Ancora non c'è una data ufficiale di uscita, per il momento Prime Video si limita a comunicare che la serie sarà presto disponibile in tutto il mondo.

Di cosa parla "Un asunto privado"

La serie racconta le difficoltà di una donna nel perseguire il proprio sogno nonostante gli stereotipi del tempo. Alla fine degli anni '40, in Galizia, Marina Quiroga (Aura Garrido), una coraggiosa giovane donna dell'alta società con uno spirito da poliziotta, si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi.

Lo fa con l'aiuto del suo fedele maggiordomo Hector (Jean Reno), un uomo discreto e disponibile, la cui sensibilità e audacia lo portano sempre a raggiungere il punto di svolta dell'investigazione. Insieme cercheranno di superare tutti gli ostacoli per raggiungere l'obiettivo e né i pregiudizi di genere dell'epoca, né la resistenza del nuovo commissario di polizia, o i tentativi della madre di Marina di sposarla, li fermeranno dal cercare la verità.

Il cast della serie

Insieme a Garrido e Reno, nel cast di questa serie coinvolgente e dal ritmo veloce si annoverano anche Ángela Molina (La Barriera), Alex García (Tiempos de guerra, Antidisturbios), Gorka Otxoa (Velvet), Tito Valverde (Matadero), Irene Montalá (El Barco), Pablo Molinero (La Peste) e Andrés Velencoso (Velvet Colección, Edha).

La serie in otto episodi è prodotta da Bambú Producciones e guidata da Teresa Fernández-Valdés nel ruolo di showrunner, la quale condivide i crediti per l'idea originale con Ramón Campos e Gema R. Neira; la serie è diretta da David Pinillos, María Ripoll e Daniel Aranyo.

Il teaser trailer di A Private Affair

Ed ecco le immagini del teaser trailer in spagnolo con sottotitoli in italiano.