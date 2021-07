Shonda Rhimes estende il suo accordo con Netflix per nuovi film, reality, giochi e realtà virtuale

Netflix e Shonda Rhimes stanno estendendo la loro relazione creativa. L'accordo tra la regina delle serie tv e il colosso dello streaming, infatti, risale al 2017. Oltre ai prodotti seriali, però, ora l'ideatrice della casa di produzione Shondaland sembrerebbe voler puntare anche su lungometraggi e giochi, secondo quanto riporta Variety. Ma scopriamo qualcosa in più sui dettagli del nuovo accordo tra Netflix e Shonda Rhimes.

Cosa prevede il nuovo accordo tra Netflix e Shonda Rhimes

Secondo i termini dell'accordo esteso, che comprende Shondaland Media di Rhimes e il suo partner di produzione di lunga data, Betsy Beers, Netflix e Shondaland produrranno o e distribuiranno lungometraggi oltre a potenziali contenuti di gioco e realtà virtuale.

«Quando abbiamo deciso di rompere il modello di business della rete televisiva per trasferire Shondaland su Netflix, stavamo facendo un salto nell'ignoto" - ha affermato Rhimes in una nota - “Oggi, Shondaland di Netflix è creativamente in ascesa, è una risorsa e coinvolge il pubblico di tutto il mondo. Sono stata supportata dalla piattaforma per la mia visione creativa com una continua dedizione all'innovazione che ha reso Netflix la potenza che è oggi. Il team di Shondaland e io siamo entusiasti ed entusiasti di espandere la nostra relazione con i nostri partner di contenuti di Netflix».

Inoltre, Netflix farà investimenti a supporto della mission di Shondaland di creare programmi DEIA, cioè che includano Diversità, Equità, Inclusione, Accessibilità, e che possano aumentare la rappresentanza sul posto di lavoro dei gruppi sottorappresentati.

I prossimi progetti Shondaland-Netflix

Oltre alla terza stagione di Bridgerton, in fase di produzione, Netflix distribuirà nel prossimo anno diversi progetti creati da Shonda Rhimes tra cui: la serie limitata "Inventing Anna" nel 2022 e il documentario di Debbie Allen "Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker".