After Life 3, il commovente trailer della stagione finale della serie tv Netflix di Ricky Gervais

"Questo comico può fare ridere e può fare piangere". Parafrasando la celebre battuta di Mario Brega in Bianco Rosso e Verdone, si può riassumere così l'effetto che ha fatto sul pubblico il teaser trailer pubblicato da Ricky Gervais per After Life 3, la stagione che - salvo clamorosi colpi di scena - dovrebbe essere quella finale della serie tv comica e drammatica di Netflix. Ecco tutte le informazioni sulla serie, e sul commovente teaser postato dal comico britannico sui suoi canali social.

Il teaser trailer di After Life 3 (e la canzone)

Il comico-attore-autore-produttore-regista e in una parola genio (come altrimenti definire chi ha inventato The Office?) ha dato prova di un altro aspetto del suo multiforme talento nel nuovo teaser.

Mentre sullo schermo scorrono le immagini di Tony, della sua defunta moglie Lisa, dell'anziano padre Ray e di tutti i personaggi che abbiamo amato nelle prime due stagioni, infatti, l'audio è dominato da una canzone struggente, composta e scritta proprio da Gervais.

La canzone si intitola Just Three Things (solo tre cose) e, come si può anche leggere nei sottotitoli che scorrono, parla di un uomo che chiede al padre perché non gli abbia pesato l'essere povero. E il padre risponde al figlio che lo capirà quando incontrerà l'amore, che nella vita servono solo tre cose: qualcosa da fare, qualcuno da amare, e qualcosa in cui sperare.

E poi ancora: "non contare mai i soldi, conta le rughe intorno agli occhi del tuo amore, perché quelle rughe vengono ridendo". Ecco il teaser di After Life 3 dalla pagina Facebook di Ricky Gervais.

Tra i commenti, l'entusiasmo è alle stelle, così come la commozione. C'è chi ringrazia Gervais per averlo accompagnato in un momento di lutto personale, chi si augura di non dover assistere alla morte di un personaggio amato, chi ringrazia per l'amore che il comico sempre riserva ai cani e a tutti gli animali.

E chi parla pubblicamente della morte prematura della propria moglie, proprio come succede a Tony nella trama della serie, e quindi apprezza particolarmente la delicatezza di After Life e il suo modo di insegnare a convivere con il dolore. Questo perché After Life, come sottolinea ancora qualcun altro sui social, è in grado di far venire i lacrimoni agli spettatori e un minuto dopo di farli ridere di gusto.

Quando esce After Life 3 su Netflix

Come riporta il magazine britannico Hello!, nello scorso settembre Ricky Gervais, in occasione dei premi per la televisione del Regno Unito, aveva dato due informazioni: la prima sul fatto che quasi sicuramente After Life 3 sarà l'ultima stagione della serie; la seconda sulla data di uscita su Netflix.

Gervais aveva detto che gli spettatori potevano aspettarsi i nuovi episodi di After Life "o subito prima o subito dopo Natale". A questo punto, in mancanza di annunci ufficiali da parte di Netflix, è praticamente impossibile che esca prima di Natale, quindi tutto lascia presupporre (compreso l'hashtag #comingsoon nel teaser) che After Life 3 uscirà a gennaio 2022 su Netflix.