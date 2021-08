'Al nuovo gusto di ciliegia' è la nuova miniserie Netflix ispirata a David Lynch. Cosa aspettarci

Si intitola "Al nuovo gusto di ciliegia" (in inglese Brand New Cherry Flavor) ed è la nuova miniserie horror di Netflix che ricorda un po' le atmosfere lynchiane tra non sense e gusto del brivido. Protagonista è una ragazza, giunta nella Los Angeles dei primi anni Novanta con il grande sogno di entrare nel mondo del cinema da regista. A mischiare le carte della vita di questa ragazza e a rendere la sua storia psichedelica e interessante ci sarà la grande sete di vendetta scaturita dopo il tradimento da parte di una persona fidata, un mondo in cui la droga la fa da padrone insieme ad allucinazioni, poteri soprannaturali, zombie, gattini e molto altro ancora che potrebbe sembrare insensato ma che nella storia acquista un suo significato specifico.

Tra l'ispirazione dai film di David Lynch e una trama che sembra promettere davvero bene, questa miniserie Netflix di otto puntate è il titolo da guardare per tutti gli amanti dell'horror, dello "strambo" e del misterioso. In uscita sul catalogo della piattaforma di streaming il 13 agosto, Al nuovo gusto di ciliegia, tratta da un romanzo di Todd Grimson del 1996, sarà disponibile anche su Sky Q e NOW.

Tra gli attori del cast troviamo Rosa Salazar nei panni di Rita ma anche Catherine Keener, Eric Lange, Jeff Ward e Manny Jacinto.

La mente dietro la creazione di questa serie è di Nick Antosca e Lenore Zion che fungono anche da produttori.

Qui il trailer della serie Netflix "Al nuovo gusto di ciliegia"