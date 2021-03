Alberto Barbera a Luce Social Club: «Centinaia di film rischiano di non uscire nelle sale»

Luce Social Club, il programma che mette al centro lo spettacolo a tutto tondo, è pronto a tornare su Sky Arte con una seconda stagione ricca di ospiti ed incontri. Un magazine televisivo con puntate da 60 minuti e ampio spazio a discussioni, conversazioni e approfondimenti su attori, registi, scrittori, musicisti, performer e artisti a tutto tondo. Il programma della nuova stagione non sarà semplice informazione né adotterà la formula del classico "talk show". Unendo forme e linguaggi, "Luce Social Club" cercherà piuttosto di sfuggire al luogo comune secondo cui la cultura sarebbe qualcosa di noioso o elitario per condividere con il pubblico la consapevolezza che possa essere anche e soprattutto emozione e incanto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Protagonisti della prima puntata, condotta in studio da Gianni Canova con la collaborazione di Martina Riva, saranno l’attrice e regista Asia Argento, il drammaturgo, regista, attore e consulente artistico del Teatro di Roma Giorgio Barberio Corsetti, il musicista Edoardo Bennato e il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera. Quest'ultimo è il protagonista della prima clip diffusa da Sky Arte in attesa della prima puntata. In dialogo con Gianni Canova, il direttore artistico del primo festival d'arte cinematografica in Italia fa il punto della situazione sullo stato del mercato cinematografico in tempi di pandemia: «Ci sono centinaia di film in tutto il Mondo, prodotti tra il 2019 e il 2020, ancora in attesa di essere distribuiti nelle sale. Opere mai arrivate sulle varie piattaforme sperando nella ripartenza del settore. Per i festival, quindi, non ci saranno difficoltà a trovare nuovi titoli da selezionare ma il problema sarà quello della distribuzione. Non tutti i film prodotti potranno uscire al cinema e ci sarà un collo di bottiglia difficile da superare quando le sale riapriranno» anticipa il direttore nella clip. "Luce social club" è prodotto da Erma Pictures, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà e con il sostegno del Mibact. La regia è di Max De Carolis.