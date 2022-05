Alexis Bledel lascia The Handmade's Tale. Non ci sarà nella quinta stagione

Alexis Bledel ha deciso di lasciare per sempre The Handmaid's Tale e di farlo prima della quinta stagione. Una notizia arrivata a sorpresa e che ha lasciato tutti a bocca aperta fan e stampa. L'interprete del personaggio di Emily Malek (nonché handmaid sotto i nomi di Ofglen, Ofsteven, Ofroy, and Ofjoseph) per ben quattro stagioni della serie, ha deciso di fare un passo indietro e allontanarsi dal titolo Hulu che le ha dato la possibilità di brillare dal punto di vista attoriale facendole vincere perfino un Emmy come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica. Ma cosa c'è dietro l'abbandono di Alexis Bledel ancor prima della realizzazione di The Handmaid's Tale 5?

Perché Alexis Bledel lascia The Handmaid's Tale

La ex Rory Gilmore ha dichiarato al giornale americano EW che dopo una lunga riflessione si è sentita in dovere di allontanarsi da The Handmaid's Tale e di farlo in questo momento. Nonostane questo sarà sempre grata a Bruce Miller per aver scritto per lei delle scene così reali e potenti e anche al suo cast e toupe, nonché Hulu e MGM per il loro supporto.

Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla decisione di Bledel.

Quando è stata l'ultima volta che abbiamo visto Alexis Bledel in The Handmaid's Tale

L'ultila volta che l'attrice è apparsa nella serie è stata nel finale della quarta stagione nell'intento di aiutare June e le altre ancelle a vendicarsi uccidendo brutalmente Fred Waterford. Quello che le sarebbe potuto accadere nella quinta stagione è ancora sconosciuto ma Madeline Brewer (Janine) ha dichiarato di recente, sempre a EW, che le cose in The Hadmaid's Tale 5 diventeranno "selvagge" e tutti vivranno un grande periodo di trasformazione vivendo cose che non hanno ancora sperimentato.

Quando esce The Handmaid's Tale 5 su Hulu

Non c'è ancora una data ufficiale di uscita di The Handmaid's Tale 5 su Hulu ma possiamo immaginare (e sperare) che possa già essere nel 2022 (o al massimo nei primi mesi del 2023.