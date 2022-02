Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, e per loro abbiamo stilato un'apposita lista di consigli streaming targati Prime Video. Ma per chi vuole sapere quali saranno le novità più attese e i contenuti in scadenza nei prossimi giorni, ecco la nostra consueta lista di suggerimenti di inizio settimana.

Tra le serie tv, l'appuntamento di questa settimana è con la quarta, attesissima stagione de La fantastica signora Maisel. Ma per i film c'è l'imbarazzo della scelta: in uscita ci sono I want you back (commedia romantica) e Ti odio, anzi no ti amo! (idem), prossimi alla cancellazione ci sono invece Arrivano i prof (commedia italiana), Le amiche della sposa (commedia al femminile) e Il Grande Lebowski (capolavoro).

I want you back (film Amazon Original) - data di uscita 11 febbraio

Emma e Peter sono degli estranei, ma quando si incontrano c'è una cosa che li fa legare immediatamente: sono entrambi stati lasciati nello stesso weekend dai rispettivi partner, Noah e Anne. Si dice "mal comune mezzo gaudio", ma la loro autocommiserazione prende una strana piega quando scoprono sui social che i rispettivi partner sono già andati avanti, Anne con Logan e Noah con Ginny. Sulla trentina e terrorizzati di aver perso la loro unica possibilità di vivere felici e contenti, Emma e Peter escogitano un piano disperato per porre fine alle nuove relazioni dei loro ex e riconquistarli.

Con Charlie Day, Jenny Slate, Gina Rodriguez, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Mason Gooding, Dylan Gelula, Jami Gertz, Jordan Carlos, Isabel May e Luke David Blumm.

Ti odio, anzi no ti amo! (film Exclusive) - data di uscita 14 febbraio

Basato sull'omonimo romanzo best-seller di Sally Thorne, Ti odio, anzi no, ti amo! racconta la storia di un'ambiziosa brava ragazza di nome Lucy Hutton (Lucy Hale), ai ferri corti con la fredda ed efficente nemesi sul posto di lavoro Joshua Templeton (Austin Stowell), entrambi in corsa per ottenere una grande promozione presso la casa editrice Bexley & Gamin. Intrappolati in un ufficio condiviso, Lucy dà il via a una spietata competizione contro Josh, una rivalità che diventerà sempre più complicata anche a causa dell'attrazione che lei prova per lui dopo che un'innocente corsa in ascensore si trasforma in qualcosa di totalmente inadatto all'ambiente lavorativo. Ma è amore o solo un'altra battaglia nella loro guerra all'ottenimento del posto di lavoro tanto ambito?

The Marvelous Mrs. Maisel stagione 4 (serie tv Amazon Original) - uscita 18 febbraio

È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Con Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e Luke Kirby.

Arrivano i prof (film 2018) - scadenza 15 febbraio

Mentre tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato: è il peggior liceo d’Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside decide di reclutare i peggiori insegnanti nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti.

Le amiche della sposa (film 2011) - scadenza 15 febbraio

Annie guiderà il gruppo di pittoresche damigelle (Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey e Ellie Kemper) in una sfrenata e irresistibile corsa verso il matrimonio.

Il Grande Lebowski (film 1998) - scadenza 16 febbraio

Esilarante commedia diretta dai Fratelli Coen (Fargo e II Grinta) vincitori del premia Oscar®, ed interpretata da Jeff Bridges che veste i panni di Jeff Lebowski detto "Drugo", disoccupato giocatore di bowling rimasto legato agli anni Settanta che viene, suo malgrado, coinvolto in un caso di scambio d'identita ... II Grande Lebowski e un film diventato un cult grazie anche al cast stellare.

