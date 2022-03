Sei film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (da non perdere Deep Water)

Desiderosi di programmare le serate davanti al divano in compagnia di Prime Video? Ecco i nostri consigli streaming per questa settimana sulla piattaforma di Amazon.

Se volete vedere una nuova serie, tenetevi pronti per la docuserie sulla Moto GP, in arrivo oggi. Ma se invece cercate un film, c'è l'imbarazzo della scelta: in uscita ci sono Deep Water e Master, tra thriller ed erotismo, ma anche Un piccolo favore, con la meravigliosa Blake Lively (sì, Serena di Gossip Girl).

In alternativa, tra i film prossimi alla scadenza, ci sono Dolittle (non quello con Eddie Murphy), Se mi vuoi bene con Claudio Bisio e Sergio Rubini, e infine un classico delle commedia romantiche: La verità è che non gli piaci abbastanza.

Un piccolo favore (film 2018) - uscita 13 marzo

Quando scompare la sua migliore amica Emily, per la blogger Stephanie comincia un periodo pieno di intrighi. Con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding.

Deep Water - Acque profonde (film 2022 Amazon Original) - uscita 18 marzo

Ben Affleck e Ana de Armas interpretano Vic e Melinda Van Allen, un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti. Man mano che le provocazioni e i giochi psicologici che i due infliggono l’un l’altra aumentano, la situazione si trasforma velocemente in un gioco mortale fra gatto e topo e i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire. Con le interpretazioni bollenti e complesse di Ben Affleck e Ana de Armas, e diretto da uno dei più rinomati registi del genere, Acque Profonde segna il ritorno dei thriller erotici con grandi star, che sin dall’inizio catturano l’attenzione degli spettatori senza lasciarli un attimo, man a mano che scoprono fino a che punto possono arrivare i protagonisti.

Master (film 2022 Amazon Original) - uscita 18 marzo

Tre donne si sforzano di trovare il loro posto in un'università d'élite del nord-est America, vecchia quanto il luogo che la ospita. Quando attacchi razzisti anonimi prendono di mira una matricola nera - che afferma di essere perseguitata dai fantasmi provenienti dal passato della scuola - ognuna di loro cercherà di capire dove si trova la vera minaccia. Diretto da Mariama Diallo, il film è interpretato da Regina Hall, Zoe Renee, Talia Ryder, Talia Balsam e Amber Gray.

MotoGP Unlimited (docu-serie Exclusive) - uscita 14 marzo

La serie vedrà protagonisti piloti come l'attuale campione mondiale MotoGP™ 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™), l'iconico Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) nella sua ultima stagione in MotoGP™, Marc Márquez (Repsol Honda), Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Lenovo Team MotoGP™), Johann Zarco (Ducati Pramac Racing), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini), e il campione del Mondiale del 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), oltre ai direttori sportivi delle principali squadre. Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, MotoGP™ Unlimited racconterà sia le storie delle future promesse di questo sport, sia quelle dei veterani che hanno portato al successo tante squadre. Per la prima volta, uno sguardo intimo, unico ed esclusivo che avvicinerà gli spettatori alle sfide affrontate dai piloti e dai loro team durante la stagione, sia dentro che fuori dal circuito, scoprendo anche quali sono i requisiti necessari per partecipare a una delle competizioni più prestigiose del mondo delle due ruote.

Dolittle (film 2020) - scadenza 18 marzo

Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell'Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua dimora Dolittle con un esercito di animali esotici a fargli compagnia. Con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen.

Se mi vuoi bene (film 2019) - scadenza 18 marzo

Se mi vuoi bene, il film diretto da Fausto Brizzi, segue la storia di Diego (Claudio Bisio), avvocato di successo con un gran talento nello scatenare accidentalmente catastrofi. Con Sergio Rubini, Claudio Bisio, Gianmarco Tognazzi.

La verità è che non gli piaci abbastanza (film 2009) - scadenza 18 marzo

Storia di un gruppo di ventenni-trentenni di Baltimora e delle loro peripezie sentimentali, incentrate su fraintendimenti ed equivoci tra i protagonisti in cerca di segnali dal sesso opposto... La speranza è di essere l'eccezione alla regola del non esistono eccezioni. Con Scarlett Johansson, Ben Affleck, Jennifer Aniston.

