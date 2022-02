Un film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana: finalmente LOL 2

Era ora, finalmente ci siamo: questa settimana su Prime Video esce la seconda stagione del fenomeno cult più amato del 2021, ovvero LOL: chi ride è fuori. Se volete sapere tutto, dai comici coinvolti al trailer, vi consigliamo di leggere il nostro articolo contenitore.

Ma non di solo LOL sono fatte le serate in streaming (purtroppo), e allora per questa settimana vi consigliamo anche il film Dangerous, con il figlio di Clint Eastwood e Mel Gibso, e di recuperare Falling Water, la serie tv prossima alla scadenza dal catalogo di Prime. Buona settimana e buona visione!

Dangerous (film Amazon Exclusive) - data di uscita 21 febbraio

Dopo la morte di suo fratello, Dylan "D" Forrester (Scott Eastwood), un ex detenuto sociopatico incapace di provare paura, si dirige verso un'isola lontana per assistere alla veglia nella speranza di ritrovare un punto di contatto con la sua famiglia. Quando una micidiale banda di mercenari guidata dallo spietato Cole (Kevin Durand) arriva per sorvegliare l'isola, D deve mettere da parte le differenze all’interno della famiglia e il suo nuovo codice etico. Armati fino ai denti, gli assassini prendono in ostaggio la famiglia di D e si barricano sull'isola. D, che è una potente mina vagante da non sottovalutare, è costretto a cavarsela da solo salvo il supporto del suo terapeuta il dottor Alderwood (Mel Gibson).

Grazie a una soffiata, l'FBI guidato dall'agente Shaughnessy (Famke Janssen) e lo sceriffo locale (Tyrese Gibson) riescono ad avvicinarsi a lui e D si ritrova bloccato in un esplosivo gioco di guardie e ladri. Mentre scopre le vere motivazioni di Cole e il suo ruolo nella morte del fratello, D parte per un'incessante ricerca di vendetta.

LOL: Chi ride è fuori stagione 2 (Amazon Original) - uscita 24 febbraio

Arriva la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original in 6 puntate che vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni sotto lo sguardo attento del game master Fedez affiancato da Frank Matano .

I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio e gli ultimi due dal 3 marzo - con il gran finale - che decreterà un unico vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

Falling Water (serie tv 2016, 2 stagioni) - scadenza 25 febbraio

Falling Water è la storia di tre persone che non si conoscono, che lentamente realizzano di sognare parti separate di un unico "sogno comune". Più vanno avanti, più si rendono conto che ciò che vedono nel loro sogno potrebbe contenere la chiave del destino del mondo.

