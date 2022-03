Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Arriva la primavera, anzi la Prime-vera, e con essa una ventata di nuovi titoli nel catalogo streaming di Prime Video. Se state cercando le ultime novità o i contenuti in scadenza, siete nel posto giusto.

Per chi vuole vedere una serie tv, vi diamo due possibilità: 90210, lo spinoff del mitico telefilm anni '90 Beverly Hills 90210, e Bleach, l'anime che è arrivato alla stagione 10.

Per chi invece cerca un film, due possibilità accomunate dalla suspense: tra le novità c'è The Unhealer, ma se non lo avete ancora visto non perdetevi Il giorno sbagliato, prossimo alla cancellazione.

90210 (serie tv 2009, stagion1 1-5) - uscita 14 marzo

Uno spin-off irriverente e contemporaneo dell'iconico dramma Beverly Hills, 90210, il nuovo 90210 è raccontato dal punto di vista di Annie Wilson e suo fratello Dixon, il cui primo giorno alla West Beverly Hills High School non lascia dubbi: non sono più in Kansas.

The Unhealer (film 2020) - uscita 21 marzo

Un ragazzino vittima di bullismo vive solo con la madre in condizioni precarie e per lui sembra non esserci via d'uscita da una vita di stenti. Con le migliori intenzioni, la madre decide di farlo curare da uno sciamano che, inavvertitamente, trasmette il suo potere al ragazzo. Da questo momento chiunque lo tocchi proverà egli stesso il dolore che sta infliggendo.

Bleach (serie anime, stagioni 10-11) - uscita 25 marzo

Ichigo Kurosaki ha 15 anni ed è uno studente delle superiori che possiede la straordinaria capacità di vedere i fantasmi. Quando incontra Rukia, una Shinigami che aiuta le anime perdute a trovare la pace, la sua vita non così normale diventa ancora più speciale.

Il giorno sbagliato (film 2020) - scadenza 23 marzo

Un automobilista psicopatico deciso a vendicarsi di una donna, solamente perché si è permessa di suonargli contro il clacson. Con Russell Crowe.

