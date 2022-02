Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (oltre alla finale di LOL 2)

Chiunque abbia anche solo acceso l'app di Amazon Prime Video in questi giorni sa che sono usciti i primi quattro episodi di LOL 2, e che quindi questa settimana (precisamente giovedì) arriva il gran finale.

Ma oltre a LOL, questa settimana su Prime Video ci sono diversi contenuti da non perdere. Tra le novità assolute ci sono la nuova stagione di Star Trek: Picard e una serie animata dall'universo di The Boys, oltre a un film del 2020 intitolato Occupation (e il titolo in questi giorni fa venire i brividi). Infine, date un'occhiata ai titoli in scadenza, ci sono sempre chicche molto interessanti.



Occupation (film 2020) - uscita 1 marzo

È una notte come tante, o almeno così pare. L’aria è pesante, al di là delle montagne si vedono luci insolitamente allineate e il cielo tuona. Senza alcun preavviso le luci scagliano fuori energia incandescente. Nella totale distruzione un gruppo di dieci persone cerca salvezza nella foresta, scoprendo una scioccante verità: la Terra è stata invasa da creature di un altro mondo.

Star Trek: Picard stagione 2 (serie Amazon Original) - data di uscita 4 marzo

Numero episodi: 10 (in uscita uno ogni venerdì)

La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici.

The Boys Presents: Diabolical (serie animata Original) - uscita 4 marzo

The Boys Presents: Diabolical è una serie antologica animata in otto episodi ambientata nell'universo dello show di successo nominato agli Emmy The Boys. Gli episodi - in un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione - riveleranno storie inedite ambientate nell'universo di The Boys, portate in vita da alcune delle menti più creative e geniali dell'intrattenimento di oggi.

Omicidio all'italiana (film 2017) - scadenza 28 febbraio

Per attirare l'attenzione dei media sul suo sperduto paesino, il sindaco spaccia una morte accidentale per un omicidio. Con Maccio Capatonda, Sabrina Ferilli.

Link Prime Video

Tuttapposto (film 2019) - data di scadenza 3 marzo

Il film diretto da Gianni Costantino, racconta la storia di Roberto (Roberto Lipari), studente universitario in un ateneo corrotto, in cui vengono assunti solo amici e parenti e i professori vendono esami. Con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore.

Link Prime Video

Marianne & Leonard: Parole d’amore (film 2019) - data di scadenza 3 marzo

Marianne e Leonard – Parole d'amore parla della bellissima, ma tragica storia d'amore tra Leonard Cohen e la sua musa norvegese Marianne Ihlen. Il film racconta la loro relazione a partire dagli inizi a Idra, umile periodo di "amore libero" e matrimoni aperti, per poi seguire l'evoluzione del loro amore quando Leonard divenne un musicista di successo.

Link Prime Video