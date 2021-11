Quattro film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Una settimana che inizia con un giorno festivo è l'ideale per programmare con calma i film e le serie tv da vedere. Per quanto riguarda Prime Video, la "prima pagina" spetta sicuramente a Vita da Carlo, prima serie diretta e interpretata da Carlo Verdone.

Ma tra l'horror di The Raven, la comicità di Mr. Pickles, la musica di A man named Scott e l'arte de Il visionario mondo di Louis Wain, c'è il classico imbarazzo della scelta. A voi la decisione e il divertimento.

The Raven (film 2012) - uscita 1 novembre

Genere: horror

The Raven racconta gli ultimi giorni di Edgar Allan Poe. 1849, Baltimora. Quando una donna e sua figlia vengono assassinate con le identiche modalita` descritte in un racconto di Edgar Allan Poe, il detective Fields si sente obbligato a coinvolgere lo scrittore nella risoluzione del caso. Con John Cusack.

Mr. Pickles (serie animata 2014) - uscita 1 novembre

Mr. Pickles è ambientato nel piccolo mondo di una città vecchio stile che viene lentamente conquistata dal mondo moderno.

Vita da Carlo (serie Amazon Original) - uscita 5 novembre

Genere: commedia. Numero episodi: 10

Tutto quello che avreste voluto sapere su Carlo Verdone e non avete mai osato chiedere. Vita da Carlo è una serie comedy in 10 puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Protagonista di una storia che - come la sua vita - ha il sapore del paradosso, Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti. Una nuova avventura creativa e un linguaggio moderno per un’icona del cinema che, grazie ad Amazon Prime Video, racconterà ad un pubblico internazionale una storia tutta italiana ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali. Al suo fianco un cast di attori che vestono i panni di persone reali (la moglie, i figli, la storica governante) e di personaggi creati dal talento del regista e dei suoi sceneggiatori.

A man named Scott (doc Amazon Original) - uscita 5 novembre

Genere: documentario

Nel 2009, Scott Mescudi, anche conosciuto come Kid Cudi, ha pubblicato il suo LP di debutto, "Man on the Moon: The End of Day". Un album eclettico che rompe gli schemi, caratterizzato da canzoni che parlano di depressione, ansia e solitudine, ha avuto un enorme successo tra i giovani ascoltatori trasformando Cudi in una star della musica e un eroe culturale. Il regista di A Man Named Scott, Robert Alexander racconta un decennio della vita di Cudi tra scelte creative, lotte e scoperte, e della sua musica che continua a emozionare e stimolare i suoi milioni di fan in tutto il mondo.

Il visionario mondo di Louis Wain (film Exclusive) - uscita 5 novembre

Genere: storico biografico

La vera straordinaria storia dell'eccentrico artista britannico Louis Wain (Benedict Cumberbatch), i cui quadri giocosi, a volte persino psichedelici, hanno contribuito a trasformare per sempre la percezione della gente sui gatti. Dalla fine del 1800 gli anni '30 del '900, seguiamo le incredibili avventure di questo stimolante e ignorato eroe, mentre cerca di svelare i misteri "elettrici" del mondo e, così facendo, di comprendere meglio la propria vita e il profondo amore che ha condiviso con sua moglie Emily Richardson (Claire Foy).

Queen & Slim (film 2019) - uscita 5 novembre

Genere: drammatico

Al loro primo appuntamento, una coppia di colore viene fermata per una piccola infrazione stradale da un poliziotto razzista. La situazione degenera e finisce in tragedia quando il ragazzo uccide involontariamente il poliziotto per legittima difesa, costringendo sé stesso e la ragazza alla latitanza.

