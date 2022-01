Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Come ogni settimana, ecco il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming rivolti agli abbonati di Prime Video. Per questa settimana, in particolare, il suggerimento che vi diamo è di dare la precedenza ai titoli in scadenza.

E quindi bisogna recuperare la serie tv Supernatural, prossima alla cancellazione dal catalogo di Prime, così come i film italiani Metti la nonna in freezer e Padrenostro e al biopic americano Seberg (che un po' ci ricorda Being the Ricardos...).

Se invece aspettate le nuove uscite, allora venerdì arriva il quarto e ultimo film di animazione della saga animata di Hotel Transylvania. Buona visione!

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso (film animazione Amazon Original) - uscita 14 gennaio

Dracula e la sua gang sono tornati come non li avete mai visti prima in Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso. Ritrova i tuoi mostri preferiti per un’avventura tutta nuova che vede Dracula impegnato nella missione più terrificante di sempre. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il “Raggio Trasformatore”, va in tilt, Dracula e i suoi amici mostri vengono tutti trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro! Nelle loro nuove sembianze, Dracula, spogliato dei suoi poteri, e un esuberante Jonathan, entusiasta della vita da mostro, devono fare squadra e girare tutto il mondo per trovare una cura prima che sia troppo tardi, e prima di farsi impazzire a vicenda. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gang di umani di Dracula, la missione è riuscire a trovare un modo per tornare indietro prima che le loro trasformazioni diventino irreversibili.

Metti la nonna in freezer (film 2018) - scadenza 14 gennaio

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia, si innamora perdutamente di Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna. Quando la nonna muore, Claudia pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione… Travestimenti, equivoci e bugie sono gli ingredienti di questa commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi. Con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone.

Supernatural (serie tv, stagioni 1-13) - scadenza 15 gennaio

Supernatural porta gli spettatori in un nuovo emozionante viaggio del brivido in un mondo oscuro. Due fratelli, legati dal sangue e da una tragedia a una missione pericolosa, viaggiano dal Colorado al Nebraska e al Wisconsin, affrontando creature che per molti esistono solo in favole, superstizioni e incubi...

Padrenostro (film 2020) - scadenza 16 gennaio

Roma, 1976. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre (Barbara Ronchi), assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) da parte di un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Con Pierfrancesco Favino.

Seberg: Nel Mirino (film 2020) - scadenza 16 gennaio

Ispirato a fatti realmente accaduti, "Seberg: Nel Mirino" tratta le vicende dell'attrice-simbolo della Nouvelle Vague, Jean Seberg, che alla fine degli anni '60 entra nel mirino dell'FBI a causa delle sue attività di sostegno del movimento per i diritti civili e a causa del suo rapporto amoroso con Hakim Jamal. Con Kristen Stewart, Jack O'Connell, Vince Vaughn.

